Maria José Gonçalves de Freitas Sá

Seus filhos, Ana Lúcia de Freitas Sá Gouveia, Carlos Duarte de Freitas Sá e Luísa José Freitas de Sá Sousa, seus genros, João Pedro Barreto Sousa e Carlos Alberto Gouveia, seus netos, Andrea, Marta, e Bernardo, André e Guilherme, Francisco, João, Beatriz e Matilde, seus bisnetos Sebastião, Vicente e Ema, seus sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó e parente, residente que foi à Rua de São Sebastião, cidade de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas, para a Igreja matriz da cidade de Santa Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação em jazigo de família no cemitério municipal da mesma localidade.

No próximo domingo pelas 11:00 horas será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, na igreja matriz de Santa Cruz.

A família agradece a todas as pessoas que lhe têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral e na missa por sua intenção.

Endereça ainda um agradecimento muito reconhecido aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais, do serviço de Triagem Avançada do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelos cuidados de saúde prestados à doente, com inigualável saber e dedicação e pela disponibilidade e carinho que souberam ter e demonstrar no apoio à família. Bem-haja.

Santa Cruz, 6 de agosto de 2024