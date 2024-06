Seus filhos Rui Nunes, esposa e filhos, José Luís Nunes, esposa e filho, irmão, cunhada, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso, pai, sogro, avô, bisavô, irmão, cunhado, tio e parente que foi residente à Estrada Comandante Camacho de Freitas nº 791, freguesia de São Roque e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 10:30 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 10:00 horas na referida capela.

O Grupo São Roque e todos os seus colaboradores vêm por este meio participar o falecimento do seu fundador Sr. Luís Mateus Nunes. Endereçamos aos seus familiares as mais sentidas condolências.

A JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE, participa o falecimento do pai do Eng. Rui Nunes, ex-presidente desta Junta de Freguesia.

A comissão política do PSD de São Roque, endereça as mais sentidas condolências a toda a família do Sr. Luís Mateus Nunes pai do Eng. Rui Nunes e José Luís Nunes.

Funchal, 18 de junho de 2024