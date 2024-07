Seus filhos, noras, genro, netos, bisnetos, sua irmã, cunhadas, sobrinhos, primos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho das Tocas, Campanário, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 19/07/2024, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 15:30 horas para a igreja paroquial de São Paulo, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 17:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério de São Paulo, na referida freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no Domingo, 28/07/2024, pelas 09:00 horas, na igreja paroquial de São Paulo, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do 3º piso poente do Hospital dos Marmeleiros, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Desde que seus olhos se fecharam para sempre, vive em nós uma saudade eterna. Nossa avó partiu, mas existe um lugar onde ela será eterna, dentro do nosso coração.

A Empresa Volumosa Pontuação Construção Civil Lda, participa o falecimento de Júlia da Silva, sogra do sócio-gerente mais conhecido por Alberto João.

Ribeira Brava, 19 de julho de 2024