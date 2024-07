Jorge Gomes Pereira Cravo

Seus filhos: Carlos, Edite, Rita e Ana, seus genros, netos: Ricardo, Marco, Joana, Beatriz, Pedro e Henrique, sua irmã, cunhados, sobrinhos, primos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, primo, parente e amigo, residente que foi ao Caminho Novo do Galeão, freguesia de São Roque e que o seu funeral se realiza, hoje, sendo celebrada missa de corpo presente, pelas 15:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para inumação, no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Sexta-Feira, dia 19, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de São Roque.

A família endereça um profundo agradecimento a todos os profissionais de saúde, especialmente à equipa de enfermagem do 8º andar-nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela dedicação, carinho e apoio incondicional prestado ao seu saudoso familiar.

Funchal, 14 de julho de 2024