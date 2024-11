Sua esposa, filhos, nora, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente à freguesia de São Roque e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 12:00, com cerimónia bíblica, dirigida pelas Testemunhas Cristãs de Jeová no Salão do Reino, na Rua da Levada dos Barreiros nº8, prosseguindo para o Cemitério de São Martinho para inumação no mesmo.

Funchal, 6 de novembro de 2024