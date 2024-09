Sua esposa, filhos, nora, irmãs, cunhados, sobrinhos, tios, primos e demais família e cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, irmão, cunhado, tio, sobrinho, primo e parente e que o seu funeral se realiza amanhã terça-feira dia 03.09.2024, com celebração de missa de corpo presente, pelas 10:00 horas, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para cremação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia no próximo domingo dia 08.09.2024, pelas 10:00 horas, na Capela da Ressurreição na Rua Dr. Barreto, nº 74, freguesia de São Martinho, Funchal.

A Associação de Karting da Madeira, manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do Dr. Gregório Paulo Martins Perneta Gouveia, pai do nosso vice-presidente Eng. Guilherme Gouveia, endereça à família as mais sentidas condolências e informa que o seu funeral se realiza amanhã terça-feira, pelas 10h00, na capela do cemitério em São Martinho”

Funchal 2 de setembro de 2024.