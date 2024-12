Dalila Maria Rodrigues Correia

Seu “mano” Raul Correia, sua esposa Maria José Correia (sua cuidadora) e seus filhos. Sua “irmã de coração” Magda Correia, sua prima Nélia Spínola, participam o falecimento da sua amiga e familiar, cujo funeral se realizará, no Cemitério de São Martinho, hoje, com celebração de missa de corpo presente pelas 10:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho. Findas as cerimónias, prosseguirá um cortejo fúnebre, para cremação, no referido cemitério.Sendo Terça-Feira, dia 10, o 7º dia da sua morte, será celebrada a missa em sufrágio da sua alma, na Igreja Paroquial de Santo António, pelas 19:00 horas, pelo que agradecemos aos que participarem na cerimónia fúnebre e nesta eucaristia.

“Que a dor de quem fica seja breve e que a saudade de quem parte seja eterna”

Magda Correia

Agradecemos de coração à fantástica equipa dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, desde médicos, equipa de enfermagem e assistentes operacionais, pelo carinho, preocupação, compreensão e dedicação como trataram a nossa Dalila, enquanto esta permaneceu aos vossos cuidados.

Funchal, 6 de dezembro de 2024