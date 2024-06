Um homem de 58 anos morreu hoje na sequência do despiste de um automóvel na Estrada Nacional 2 (EN2), em Vilarinho das Paranheiras, Chaves, segundo fontes da GNR e do sub-comando regional do Alto Tâmega e Barroso.

Fonte da GNR disse que do despiste da viatura ligeira resultou uma vítima mortal.

O óbito, segundo o sub-comando regional do Alto Tâmega e Barroso, foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Chaves, no distrito de Vila Real.

Militares do Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR vão investigar as causas do acidente.

O alerta para o acidente foi dado às 15:44 e para o local foram mobilizados os bombeiros de Vidago e elementos da GNR e do INEM.