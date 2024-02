O jackpot do Euromilhões saiu e há um novo excêntrico que a partir de hoje conta com mais 73 milhões de euros.

A chave, composta pelos números 23 - 31 - 37 - 42 e 48 e pelas estrelas 3 e 7, contemplou um apostador de França, mas em Portugal há também razões para celebrar.

Quatro apostadores do nosso País vão rechear os bolsos com um quarto prémio, no valor de 995,49 euros.

No sorteio da próxima sexta-feira estarão em jogo 17 milhões de euros.