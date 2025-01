O líder do Chega, André Ventura, anunciou hoje, através de uma carta enviada aos deputados, que vai ser candidato a Presidente da República em nome do partido.

De acordo com esta carta a que a agência Lusa teve acesso, Ventura pede aos deputados “o maior sigilo sobre a situação”, referindo que vai anunciar esta candidatura em 28 de fevereiro, às 20:00, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

“As razões são diversas, mas prendem-se essencialmente com a necessidade de termos uma candidatura que represente o espaço da Direita anticorrupção e anti-imigração sem confusão com os políticos que toda a vida defenderam o contrário e agora se pretendem apropriar do nosso espaço político”, pode ler-se na mesma carta.

A notícia foi inicialmente avançada pela SIC Notícias.

O líder do Chega anunciou aos deputados que tomou a decisão de se voltar a candidatar às eleições presidenciais de 2026 em nome do Chega, antecipando assim a sua decisão que tinha indicado em início de dezembro que seria tomada até ao final de março deste ano.

“Esta candidatura, com riscos, visa também evitar que alguns tenham o nosso apoio desdenhando o nosso partido ou deixando transparecer que não gostam da marca Chega. Não estamos à venda, nem aceitamos ceder os nossos votos e o nosso apoio para ninguém que não queira, não mereça ou rejeite o nosso apoio”, avisou.

Segundo a mesma carta, estas presidenciais “serão particularmente importantes para a afirmação do Chega enquanto alternativa de poder em Portugal”, uma candidatura que anuncia um ano antes das eleições.

“Finalmente, esta candidatura justifica-se pelo atual contexto de insegurança que se vive em Portugal: precisamos de um Presidente da República que não tenha medo de dizer que está ao lado das forças de segurança, dos polícias e dos magistrados na luta contra o crime”, disse ainda, voltando ao tema da segurança.

Em dezembro, durante uma visita no âmbito das jornadas parlamentares do partido, Ventura admitiu voltar a candidatar-se a Presidente da República nas eleições de 2026 e indicou então que anunciaria a sua decisão até ao final de março deste ano.

“Até final de março, apresentarei ao partido e tornarei público aquela que é a minha posição sobre as eleições presidenciais, sobre se vou avançar ou não para as eleições presidenciais em janeiro de 2026”, afirmou então.

O presidente do Chega disse que, se decidisse avançar, contaria “com o apoio do partido”.

André Ventura foi candidato presidencial em 2021, tendo ficado em terceiro lugar, atrás de Marcelo Rebelo de Sousa e Ana Gomes. De acordo com os dados da Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna, o presidente do Chega obteve 11,90% dos votos (496.773 votos).