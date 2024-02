Novo Banco emitiu 500 ME em obrigações cobertas com maturidade a 2027

O Novo Banco realizou hoje uma emissão de obrigações cobertas de 500 milhões de euros, com maturidade a 01 de março de 2027 e juro de 3,25%, segundo um comunicado publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na nota, a instituição informou que “realizou hoje uma emissão de obrigações cobertas no valor de 500 milhões de euros, com maturidade a 01 de março de 2027”, esperando um ‘rating’ da emissão “de Aaa pela Moody’s”.

Segundo o banco, “as obrigações têm uma taxa de juro anual de 3,25%”.

No comunicado, o Novo Banco disse que “anunciou de manhã a intenção de efetuar uma emissão inaugural de obrigações cobertas no montante de 500 milhões de euros”, dando conta de um “forte interesse do mercado” que se repercutiu “numa procura 10 vezes superior ao montante oferecido, ultrapassando os 5 mil milhões de euros – o maior volume de ordens de obrigações cobertas/hipotecárias em Portugal pelo menos nos últimos 5 anos”, garantiu.

Esta transação permite à instituição “diversificar e otimizar as suas fontes de financiamento”, referiu, tendo sido “colocada junto de investidores institucionais internacionais na sequência do ‘roadshow’ virtual nos dias 19 e 20 de fevereiro, despertando interesse de mais de 150 investidores”.

Segundo o banco, a “alocação final compreende uma base de investidores geograficamente diversificada, incluindo Alemanha (18%), Península Ibérica (15%) e Dinamarca (15%)”.

Esta emissão foi maioritariamente colocada “junto de investidores de referência, incluindo gestores de ativos (44%), bancos (33%) e bancos centrais (9%)”, sendo que a liquidação ocorrerá a 01 de março de 2024.