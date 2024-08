A Marinha Portuguesa tem concurso aberto até 30 de setembro, para recrutamento de profissionais em diferentes áreas, em regime de contrato, tendo como destinatários jovens, a partir dos 18 anos, com 9.º ano, 12.º ano, licenciatura ou mestrado.

De acordo com o site da Armada, os concursos disponíveis são os seguintes:

- Oficiais nas classes de Técnico Superior Naval, Técnico Naval e Técnicos de Saúde (Concurso para licenciados e mestres)

Este concurso que conta com 46 vagas disponíveis em diferentes áreas de estudo, destina-se a jovens que tenham, entre outras condições, uma licenciatura ou mestrado, idade entre os 18 e os 27 anos e nacionalidade portuguesa.

- Categoria de praças na classe Serviço Naval e subclasse de Informática

Como praça de Serviço Naval são desempenhadas funções no âmbito dos serviços a bordo das unidades navais da Marinha.

Relativamente à subclasse de informática, após a realização da formação básica e da fase de instrução complementar, os jovens admitidos nesta subclasse continuam a instrução complementar na área de informática.

- Categoria de praças na classe de Fuzileiro

Os Fuzileiros são militares que compõem uma força combatente, desempenhando missões em unidades de fuzileiros, unidades navais e têm a possibilidade de participar em missões internacionais.

- Categoria de praças na classe de Mergulhador

Os Mergulhadores constituem a componente operacional da Marinha na área do mergulho militar e inativação de engenhos explosivos, participando em diversas missões nacionais e internacionais.

Para a categoria de Praça na classe de Serviço Naval, Fuzileiro e Mergulhador, é necessário ter, entre outras condições, 18 a 24 anos, no mínimo o 9º de escolaridade, situação militar regularizada e nacionalidade portuguesa.

Estão abertos os concursos para a categoria de Praças, especificamente para unidades localizadas nos Açores e na Madeira.Além disso, está também a decorrer o concurso para Troço do Mar nas categorias de manobra, máquinas e eletricidade que permite ingressar no quadro do Pessoal Militarizado. Ao contrário dos restantes está aberto até ao dia 14 de agosto.

Aos militares é oferecido ordenado de acordo com as categorias, 100 % de empregabilidade, oportunidade de ingressar futuramente nos quadros permanente, alojamento, alimentação, formação de excelência, entre outros incentivos.

Os concursos estão abertos até ao dia 30 de setembro.

Toda a informação e candidaturas aqui.