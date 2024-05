Marcelo pede tolerância zero à discriminação no Dia Internacional contra a Homofobia

O Presidente da República assinala hoje o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia com uma mensagem pela inclusão e em que pede tolerância zero em relação a qualquer forma de discriminação e violência.

”Quando o desconhecimento ou o preconceito podem gerar ódios e alimentar divisões, torna-se obrigatório sublinhar a mensagem de inclusão e não discriminação associada ao Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia”, afirma Marcelo Rebelo de Sousa.

Numa mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado considera que é importante celebrar desta data, para “dar nota do público compromisso coletivo por uma sociedade mais diversa e contra a discriminação das pessoas LGBTI+”.

Segundo o Presidente da República, “apesar das cinco décadas passadas sobre abril” de 1974, “trata-se de um apelo atual, preventivo de discursos de ódio, de violência e de normalização de qualquer tipo de discriminação, tanto no espaço público, na escola, no emprego, na saúde, como na esfera privada”.

”Neste Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, o Presidente da República reforça a mensagem de esperança num país com tolerância zero em relação a qualquer forma de discriminação e de violência”, lê-se no texto.

Marcelo Rebelo de Sousa assinalou esta data também em 2023 e 2022, com mensagens escritas em que manifestou apoio ao combate à discriminação que persiste em função da orientação sexual e da identidade de género, em defesa de uma sociedade inclusiva, sem preconceito e sem ódio.