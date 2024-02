O jovem foi imediatamente afastado por um agente da PSP e Luis Montenegro reagiu com humor, dizendo: “Estou preparado para tudo”.

O presidente do PSD foi atingido com tinta verde na cabeça atirada por um ativista.

O líder da Aliança Democrática (AD), Luís Montenegro, foi atingido com tinta durante uma visita de campanha à Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), na manhã desta quarta-feira,

Presente no local, Nuno Melo, líder do CDS-PP, parceiro de coligação do PSD nas listas da AD, afirmou tratar-se de “uma brincadeira idiota de miúdos”, uma “falta de respeito, educação, idiotice... Aquilo que não é normal em democracia”, acrescentou.