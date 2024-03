Daqui a sensivelmente uma hora, Luís Montenegro irá apresentar em Belém, ao Presidente da República, o elenco dos ministros do XXIV Governo Constitucional.

Apesar de todo o secretismo em torno dos nomes escolhidos pelo primeiro-ministro indigitado, já são conhecidos oito ministros e respetivas pastas.

Numa notícia avançada pela SIC Notícias, Nuno Melo ficará com a Defesa; Miguel Pinto Luz com a pasta das Infraestruturas; Pedro Duarte com os Assuntos Parlamentares; Paulo Rangel será ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros; Joaquim Miranda Sarmento é o responsável pelas Finanças; Pedro Reis fica com Economia; Ana Paula Martins na Saúde e António Leitão Amaro será ministro da Presidência.

Inicialmente, a SIC Notícias avançada ainda com a confirmação de Eduardo Oliveira e Sousa na Agricultura, facto que, aparentemente, não está ainda confirmado.

Até ao momento são estes os nomes conhecidos.