São, ao todo, 17 ministros, sete dos quais mulheres e alguns nomes sonantes. Paulo Rangel assume a pasta do Estado e das Finanças. António Leitão Amaro será ministro da Presidência, Manuel Castro Almeida ministro Adjunto e de Coesão Territorial; Pedro Duarte fica com Assuntos Parlamentares; Nuno Melo na Defesa Nacional; Rita Júdice assume a Justiça; Margarida Blasco a Administração Interna; Fernando Alexandre fica com Educação, Ciência e Inovação; Ana Paula Martins na Saúde; Miguel Pinto Luz nas Infraestruturas e Habitação; Pedro Reis Economia; Maria do Rosário Ramalho assume o Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; Maria da Graça Carvalho no Ambiente e Energia; Margarida Balseiro Lopes fica com a Juventude e Modernização; José Manuel Fernandes Agricultura e Pesca e Dalila Rodrigues assume a Cultura.

O primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro, esteve hoje reunido cerca de 15 minutos com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para lhe apresentar a lista dos seus ministros, tendo saído de Belém em silêncio.

Depois do encontro com o chefe de Estado, que durou um quarto de hora, Montenegro passou de novo pela sala das bicas do Palácio de Belém e não falou aos jornalistas, levando o mesmo dossier cinzento de baixo de braço com o qual tinha entrado.

O primeiro-ministro indigitado e os ministros do XXIV Governo Constitucional tomam posse na terça-feira e os secretários de Estado dois dias depois, estando o debate do programa de Governo marcado para 11 e 12 de abril.