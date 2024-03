Costa convida Marcelo para presidir a último Conselho de Ministros

O primeiro-ministro, António Costa, convidou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para presidir ao último Conselho de Ministros do seu governo, na segunda-feira.

Este convite foi divulgado pelo gabinete do chefe do executivo em nota de imprensa.

O último Conselho de Ministros do XXIII Governo Constitucional é uma reunião extraordinária, na segunda-feira, e “será a primeira a realizar-se no novo edifício do Governo, nas antigas instalações da Caixa Geral de Depósitos”, revela a mesma nota.