A Comissão Organizadora da Queima das Fitas de Coimbra anunciou hoje o cancelamento da Serenata Monumental, depois não conseguir reunir condições de segurança na Sé Velha e depois da recusa da Secção de Fado da AAC em atuar na Sé Nova.

Em comunicado, publicado na página oficial do Facebook, explica que, depois do impasse dos últimos dias, foram esgotados “todos os prazos para garantir todas as condições de segurança e logísticas exigidas pelas autoridades competentes para a organização “ do evento na Sé Velha.

Atendendo à importância e ao simbolismo deste momento, especialmente para os finalistas, a Comissão apela para que “não se criem divisões na academia” assegurando que continua a trabalhar “no sentido de devolver a Serenata ao seu sítio tradicional, assegurando todas as condições de segurança que permitam a emissão de autorização por parte das entidades com a prerrogativa legal para o fazer”.

A realização da serenata na Sé Nova seria a alternativa, contudo, de acordo com a mesma fonte, a Secção de Fado da Associação Académica de Coimbra recusou-se a atuar em qualquer outro local que não a Sé Velha.

Posto isto, a Comissão conclui o comunicado declarando que “não irá promover nenhum evento que não cumpra todos os requisitos exigidos pelas autoridades de segurança, nem organizará um evento sem as respetivas licenças e autorizações a que está, por lei, obrigada!”.

Apesar da organização não querer causar divisões na academia, a verdade é que este cancelamento mexe com a comunidade estudantil e com os conimbricenses que prezam este singular momento que abre a mais emblemática Queima das Fitas do país.