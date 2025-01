O assunto continua na ordem do dia e promete dar que falar.

O deputado Miguel Arruda, do Chega, foi constituído arguido, por suspeita do furto de malas no aeroporto. O deputado eleito pelo círculo dos Açores não esteve presente na Assembleia da República durante a reunião plenária desta tarde.

Questionado pelos jornalistas no Parlamento se mantém a confiança política em Miguel Arruda, o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, não quis prestar declarações.

No entanto, fontes da direção do Chega disseram à Lusa que o presidente do partido, André Ventura, vai reunir-se com Miguel Arruda já amanhã, quando regressar a Portugal, depois de ter estado nos últimos dias nos Estados Unidos da América.

Ao que tudo indica, André Ventura, na conversa com o deputado, não vai deixar margem para outra opção: ou Miguel Arruda suspende o mandato ou o Chega retira-lhe a confiança política.

Recorde-se que na terça-feira, a PSP realizou buscas nas casas do deputado do Chega Miguel Arruda em Lisboa e em São Miguel, nos Açores. Já hoje, fonte policial disse à Lusa que o deputado foi constituído arguido.

No dia, fonte policial avançou à Lusa que em causa estão suspeitas de crimes de furto qualificado e contra a propriedade, tendo Miguel Arruda furtado malas dos tapetes de bagagens das chegadas dos aeroportos de Lisboa e de Ponta Delgada quando viajava de e para os Açores no início e no final da semana de trabalhos parlamentares.