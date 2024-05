Em ação de campanha realizada hoje na freguesia de Santo António, Miguel Pita, cabeça de lista do Alternativa Democrática Nacional (ADN), abordou a problemática da inexistência de saneamento básico nas zonas altas da Madeira, alertando para os sérios riscos para a saúde pública que decorrem da situação atual.”

“O saneamento básico não é uma responsabilidade apenas das câmaras municipais, mas também do próprio Governo Regional, que está em falta com esse compromisso para com os cidadãos”, afirmou Miguel Pita, sublinhando “a importância de uma atuação coordenada e eficaz para resolver o problema. Santo António, uma das freguesias mais populosas do concelho, com cerca de 26 mil habitantes, tem sido particularmente afetada pela ausência de uma rede adequada de saneamento básico e pela deficiência na fiscalização e manutenção das infraestruturas existentes”.