O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, aprovou hoje a criação de um destacamento especial para aparelhos não tripulados - ‘drones’ - destinados a fins militares.

De acordo com o portal oficial da Presidência, Zelensky aprovou a decisão apresentada anteriormente pelo Conselho Nacional de Segurança e Defesa para a “criação de uma força para sistemas não tripulados”.

O Estado-Maior do Exército ucraniano anunciou recentemente que o coronel Vadym Sukharevsky tinha sido nomeado comandante para “o novo ramo”, quatro meses depois de Zelenski ordenar a criação do organismo no “sentido de melhorar as operações com drones” face à invasão da Rússia.

No passado dia 11 de junho, afirmou que a “Ucrânia está perante uma situação sem precedentes desde a criação das Forças Aéreas”.

“A criação do Sistema de Forças Não Tripuladas significa que começamos a estabelecer as normas”, afirmou referindo-se diretamente ao uso de drones por parte da Ucrânia contra as forças da Rússia.

A aprovação da nova força ocorre no mesmo dia em que Zelensky visita a província de Donetsk, localizada no leste da Ucrânia, parcialmente ocupada pelas tropas russas.

O chefe de Estado foi acompanhado pelo chefe do Exército, Oleksander Sirsky, e pelo novo chefe das Forças Conjuntas das Forças Armadas da Ucrânia, Andri Hnatov, que foi nomeado para o cargo na passada segunda-feira.

“Abordámos muitas questões: garantir o essencial para a vida como a água, as questões sociais, a assistência à defesa e a recuperação de habitações”, disse Zelensky, antes de afirmar que Kiev vai contactar os funcionários que deveriam estar nas regiões próximas da linha da frente.

Zelensky reconheceu que as “soluções não podem ser vistas apenas a partir de Kiev” e sublinhou estar surpreendido por saber que “alguns funcionários relevantes” não estão presentes há seis meses ou mais na zona, sem fornecer pormenores.