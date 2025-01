O Ministério da Defesa russo declarou hoje que abateu 120 ‘drones’ ucranianos entre a noite de quinta-feira e hoje em doze das suas regiões, num dos maiores ataques deste tipo contra o seu território desde o início do conflito.

O Ministério russo afirmou, num comunicado, que as forças de defesa aérea russas “intercetaram e destruíram” 120 ‘drones’, a maioria destes sobre as regiões russas próximas das fronteiras da Ucrânia, mas também em Moscovo e na Crimeia, uma península ucraniana anexada pela Rússia em 2014.

“As forças de defesa aérea do Ministério da Defesa nos distritos urbanos de Kolomna e Ramenskoe repeliram um ataque com ‘drones’ que voavam na direção de Moscovo”, disse hoje Sergei Sobyanin, presidente da Câmara de Moscovo, na rede social Telegram.

A comunicação social russa reportou danos em diversas regiões.

As autoridades ucranianas disseram hoje que atacaram entre a noite de quinta-feira e hoje uma refinaria e um depósito de combustível na região russa de Ryazan e uma fábrica de componentes eletrónicos para mísseis em Bryansk.

O exército russo intensificou os seus ataques no sul da Ucrânia nos últimos meses e continua a sua ofensiva na frente oriental, nas regiões de Donetsk e Kharkiv, onde as autoridades ucranianas ordenaram a retirada de mil pessoas na quinta-feira.

Com a invasão da Ucrânia pela Rússia prestes a entrar no seu quarto ano no final de fevereiro, ambos os lados estavam a trabalhar intensamente para maximizar as suas posições antes do regresso do Presidente dos EUA, Donald Trump, ao poder, que aconteceu na segunda-feira.

Antes da sua tomada de posse, Donald Trump prometeu acabar com a guerra na Ucrânia imediatamente após a sua tomada de posse.

Já as autoridades ucranianas disseram hoje que pelo menos três pessoas morreram num ataque com ‘drones’ russos contra um edifício e uma casa na região de Kiev.

“Infelizmente, morreram três pessoas”, lamentou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O ataque devastou uma casa na cidade de Brovary, a leste de Kiev, matando um casal, informou o serviço de emergência estatal. O corpo da terceira vítima, um homem, foi encontrado num edifício, que foi fortemente danificado por estilhaços de um ‘drone’ na cidade de Glevakha, a sudoeste da capital, disse a mesma fonte.

As autoridades publicaram imagens de um edifício de nove andares em chamas e de dezenas de socorristas a trabalhar no local.

O Presidente Zelensky denunciou a negligência dos seus aliados em relação às entregas à Rússia de componentes para ‘drones’ e mísseis, que continuam apesar das sanções ocidentais.

“A Rússia não teria sido capaz de travar uma guerra se a capacidade dos cúmplices russos de contribuir para este terror tivesse sido realmente limitada”, disse.