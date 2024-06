Os sistemas de defesa antiaérea russos abateram quatro drones de asa fixa ucranianos sobre duas regiões, a norte e leste de Moscovo, informou hoje o Ministério da Defesa da Rússia através do canal Telegram.

De acordo com a informação adiantada no comunicado militar, três dos dispositivos não tripulados foram abatidos sobre a região de Yaroslav, a cerca de 600 quilómetros do ponto mais próximo da fronteira com a Ucrânia.

O quarto aparelho foi abatido sobre a vizinha região de Vladimir, segundo indicou o comando militar russo, que não apontou a existência de vítimas nem de danos na zona.

Nas últimas semanas a Ucrânia intensificou os ataques com drones contra alvos militares russos. No sábado, aparelhos não tripulados ucranianos atacaram a base aérea de Mozdok, Ossétia do Norte, naquele que foi o primeiro ataque contra alvos naquela república russa, localizada a mais de 1.000 quilómetros da Ucrânia.