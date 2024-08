O número de palestinianos mortos hoje num ataque israelita na escola Hamama, na cidade de Gaza, onde se refugiavam dezenas de deslocados, subiu para 16, segundo a Defesa Civil de Gaza.

“As forças atacaram terroristas que operavam dentro de um centro de comando e controlo do Hamas. No passado, o complexo era conhecido como a escola Hamama”, no bairro Sheikh Radwan, a norte da cidade de Gaza, refere um comunicado militar, citado pela EFE.

A Defesa Civil de Gaza confirmou que havia pessoas deslocadas na escola, e o Exército israelita assegura que o complexo foi utilizado “como esconderijo de terroristas do Hamas, de onde planeavam realizar ataques contra soldados israelitas e o Estado de Israel”.

Segundo Israel, o complexo escolar de Hamama foi usado para fabricar e armazenar armas do Hamas, bem como para treinar os seus homens, segundo Israel.

“Antes do ataque, foram tomadas inúmeras medidas para mitigar o risco de ferir civis, incluindo o uso de munições precisas, vigilância e inteligência adicional”, disseram os militares israelitas, responsabilizando o Hamas por “se camuflar dentro da infraestrutura e usar civis como escudos humanos”.

Mais de 40 pessoas foram mortas na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas em ataques israelitas, especialmente na Cidade de Gaza e em Khan Younis, elevando o número de mortos no enclave desde outubro para mais de 39.550.