Um praticante de kitesurf foi resgatado depois de utilizar pedras para formar a palavra ‘HELP’ (‘Ajuda’, em português) após ter ficado preso numa praia do norte da Califórnia no fim de semana, revelaram esta terça-feira as autoridades norte-americanas.

O incidente ocorreu no domingo, numa pequena praia na base de penhascos imponentes, de acordo com Departamento Florestal e de Incêndios da Califórnia (Cal Fire).

O sinal ‘HELP’ foi avistado por um helicóptero particular e as autoridades foram alertadas, revelou o Cal Fire, em publicações nas redes sociais.

As autoridades descreveram a praia como remota e de difícil acesso.

Um helicóptero de resgate içou o praticante de kitesurf até o topo da falésia, numa operação que contou com o auxílio do Corpo de Bombeiros do Condado de Santa Cruz e do Departamento de Parques Estaduais.

O homem, cujo nome não foi divulgado, não precisou de assistência médica, revelou ainda o Cal Fire.

O trecho da costa fica a cerca de 105 quilómetros a sul de São Francisco.

“É um lugar extremamente bonito para trabalhar e viver”, sublinhou Skylar Merritt, capitão dos bombeiros do Cal Fire, à estação NBC Bay Area.

“Dito isto, pode levar as pessoas a uma falsa sensação de segurança em torno desses penhascos. Estas praias são famosas por ventos fortes, marés agitadas e água fria”, alertou.