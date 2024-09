Passagem do tufão Yagi causou 1,5 mil milhões de prejuízos e 292 mortos no Vietname

A passagem do tufão Yagi causou pelo menos 292 vítimas mortais e 1,5 mil milhões de euros de prejuízos no Vietname, segundo um relatório divulgado hoje pela rádio estatal.

A Voz do Vietname não forneceu pormenores sobre a forma como o valor dos prejuízos foi calculado.

O mais recente balanço nacional oficial de vítimas do tufão é de 292 mortos e 38 desaparecidos, além de 230 mil casas danificadas e cerca de 280 mil hectares de campos agrícolas destruídos no norte do país, atingido pelo Yagi no passado dia 07 de setembro.

Na região densamente povoada onde se situa capital, Hanói, há infraestruturas de transporte e fábricas destruídas.

A passagem do tufão, que provocou inundações e deslizamentos de terras em várias regiões montanhosas do sudeste asiático, longe da costa, matou mais de 400 pessoas no Vietname, na Tailândia, no Laos e no Myanmar (ex-Birmânia).

No Myanmar, onde a Junta Militar, no poder, registou até agora 113 mortes, os danos da tempestade vêm juntar-se à crise política, humanitária e de segurança que o país enfrenta desde o golpe de Estado de 2021 contra o Governo eleito de Aung San Suu Kyi.

“O tufão [...] causou as piores inundações da história recente da Birmânia”, disse Sheela Matthew, representante do Programa Alimentar Mundial (PAM) para o Myanmar, num comunicado enviado hoje à Agência France-Presse.

A crise levou o líder da Junta Militar, Min Aung Hlaing, a pedir ajuda externa, uma decisão pouco comum para um poder militar que, no passado, bloqueou ou obstruiu a assistência humanitária internacional no Myanmar.