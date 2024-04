Novo esfaqueamento em Sydney feriu quatro pessoas

Sydney somou esta segunda-feira mais um esfaqueamento, após no passado sábado já ter ocorrido um outro ataque num centro comercial, que vitimou mortalmente seis pessoas. No entanto, desta vez, o incidente teve palco numa igreja no subúrbio de Wakeley, oeste de Sydney, na Austrália.

Segundo avança a imprensa local, citada pelo Notícias ao Minuto, o ataque aconteceu quando estava a decorrer a cerimónia, transmitida em direto no Facebook, tendo o bispo sido uma das vítimas.

Para além do sacerdote, ficam feridas mais três pessoas, entre os 20 e os 60 anos, assistidos no local e nenhum dos quais corre risco de vida.

O atacante acabou por ser detido, conforme confirmou a Polícia de Nova Gales do Sul, numa publicação na rede X.