A atriz norte-americana Shelley Duvall, protagonista do filme “The Shining” com Jack Nicholson, morreu hoje, aos 75 anos, na sua casa em Blanco Township, no Texas, noticiou o jornal The Hollywood Reporter.

Duvall morreu durante o sono devido a complicações da diabetes, disse o marido da atriz norte-americana, Dan Gilroy, ao jornal norte-americano.

Duvall estreou-se no grande ecrã em 1970 com “Brewster McCloud”, do realizador Robert Altman. Participou de seguida noutros filmes de Altman, como “McCabe & Mrs. Miller” (“A Noite Fez-se para Amar”), “Thieves Like Us” (“Todos Somos Ladrões”) e “Nashville”.

Ao longo da sua carreira no cinema, a atriz participou em sete filmes de Altman, que era considerado o seu mentor. Com o ‘thriller’ “3 Women” (“Três Mulheres”), também do realizador, conquistou o prémio de melhor atriz no Festival de Cannes, em 1977, e uma nomeação para os BAFTA, os prémios da Academia Britânica de Cinema e Televisão.

A fama viria com a adaptação cinematográfica de “The Shining”, dirigida por Stanley Kubrick, em 1980, no qual interpretou Wendy Torrance, a mulher de Jack Torrance (Jack Nickolson), um casal que se muda para o Overlook Hotel, no Colorado, para guardar as instalações durante os meses de inverno.

Os dois protagonizam uma das sequências mais célebres do grande ecrã, quando Wendy se refugia na casa de banho, com uma faca na mão, depois de um Jack Torrence enlouquecido a perseguir pelo hotel com um machado, com a intenção de a matar.

“O Jack está aqui”, diz ele, numa das cenas mais reconhecíveis do filme, enquanto mete a cabeça pela porta destruída, para se dirigir à mulher, que tenta fugir.

Shelley Alexis Duvall nasceu em Fort Worth, Texas, em 1949. Formou-se na Waltrip High School e começou por ser vendedora de cosméticos.

Em 1970, foi descoberta por caçadores de talentos numa festa local. Shelley tinha experiência de teatro em peças do liceu e aceitou a oferta de Robert Altman para entrar em “Brewster McCloud”.

Seguiram-se mais seis filmes com o realizador, e papéis noutras produções, entre as quais uma participação especial em “Annie Hall”, de Woody Allen, em 1977.

Na fase final da carreira, entrou em produções como “Home Fries”, “Suburban Commando” e “Changing Habits”, e em séries televisivas como convidada especial, tais como “Frasier”, “LA Law” e “The Ray Bradbury Theatre”.

Um dos seus últimos trabalhos no cinema data de 2002, “Manna from Heaven”, de Gabrielle e Maria Burton, onde desempenhou o papel da detetive Dubrinski.

Em 2023 fez uma aparição em “The Forrest Hills”, produção independente dirigida por Scott Goldberg.