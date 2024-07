A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, descreveu hoje o presidente eleito do Conselho Europeu, António Costa, com quem se reuniu esta tarde, como um “político forte e eficaz”, que “respeitará” o Parlamento Europeu quando assumir funções.

“Conheço-o como um político forte e eficaz, mas sobretudo como alguém que respeitará o Parlamento Europeu e com quem poderemos fazer grandes coisas em conjunto”, disse Roberta Metsola, em declarações a um grupo de jornalistas europeus de agências, incluindo a Lusa, após uma reunião com António Costa.

Nestas declarações à margem da primeira sessão plenária do Parlamento Europeu, na cidade francesa de Estrasburgo, a responsável, que hoje foi reeleita no cargo, acrescentou estar “ansiosa por trabalhar” com Costa neste novo ciclo institucional da União Europeia (UE), que agora arranca.

“Esta é uma casa que adora o senhor Costa, é uma casa que Costa conhece muito bem [uma vez que] foi membro desta Assembleia e também [...] recordamos a presidência portuguesa como uma das mais representadas ao mais alto nível, onde discutimos o pilar social, o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, o Estado de direito”, elencou Roberta Metsola à Lusa e outras agências de notícias europeias.

António Costa, que foi no final de junho eleito pelos chefes de Estado e de Governo da UE presidente do Conselho Europeu para um mandato de dois anos e meio, que começa a 01 de dezembro de 2024, reuniu-se esta tarde com Roberta Metsola em Estrasburgo antes de participar numa reunião do seu grupo parlamentar, os Socialistas e Democratas.

Após essa reunião, vai encontrar-se com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que vai tentar ser reeleita no cargo na quinta-feira.