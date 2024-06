O Programa Alimentar Mundial (PAM), responsável pela entrega da ajuda que chega a Gaza através do cais temporário norte-americano, suspendeu as suas operações para avaliar a situação de segurança, anunciou hoje um porta-voz da ONU.

“Os nossos colegas do Programa Alimentar Mundial dizem que suspendemos temporariamente as operações no cais flutuante até que haja uma avaliação das condições para garantir a segurança do nosso pessoal e parceiros”, declarou Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU.

Questionado sobre as razões da interrupção, Dujarric apontou a operação israelita de sábado para a libertação de quatro reféns em Nusseirat, que segundo as autoridades do Hamas fez 274 mortos e 698 feridos.

“Vimos o que se passou em Gaza no fim de semana, vimos certas informações dos media e tomámos nota da declaração pública do comando norte-americano Centcom a afirmar que o cais não foi utilizado na operação das forças israelitas ligadas aos reféns”, disse.

“Creio que é normal que após uma operação que fez tantas vítimas, os nossos colegas de agências humanitárias façam uma pausa para analisar a situação”, afirmou, acrescentando esperar que as operações possam recomeçar em breve.

No sábado, o exército norte-americano anunciou que tinha retomado a entrega de ajuda humanitária a partir do cais construído pelos Estados Unidos no litoral de Gaza e que ficou danificado por uma tempestade em finais de maio.

No entanto, a agitação marítima não permitiu o desembarque de ajuda no domingo e hoje, precisou um porta-voz do Pentágono, adiantando que esperava que recomeçasse na terça-feira.

Depois do desembarque, é o PAM que é responsável pelo encaminhamento dos camiões para os entrepostos onde a ajuda é colocada à disposição das agências da ONU ou de organizações não-governamentais para ser distribuída.