Médio Oriente: Israel confirma morte do chefe de operações do Hezbollah em Beirute

O exército israelita confirmou hoje a morte do chefe de operações do Hezbollah em Beirute, Ibrahim Aqil, juntamente com outros membros das suas forças de elite de Radwan, num bombardeamento no subúrbio sul da capital libanesa.

“Sob a direção precisa da Divisão de Inteligência, os caças da força aérea atacaram a área de Beirute e mataram Ibrahim Aqil, o chefe de operações da organização terrorista Hezbollah”, afirma um comunicado militar, que indica outras baixas não especificadas na organização xiita.

Em resposta ao “bombardeamento seletivo” realizado horas antes pelas Forças de Defesa de Israel (IDF), a milícia xiita libanesa efetuou novos ataques contra posições militares israelitas no norte do país.

Segundo o canal Al Manar, ligado ao Hezbollah, os ataques foram efetuados com foguetes ‘Katyusha’ contra o quartel-general da unidade de controlo aéreo e o departamento de operações aéreas das Forças de Defesa de Israel (FDI), situado a menos de dez quilómetros da fronteira libanesa.

O Hezbollah indicou ainda ter realizado um novo ataque contra a sede do principal serviço de informações de Israel no norte do país, também situado a apenas dez quilómetros do Líbano.

Estes ataques surgem em resposta ao bombardeamento de Beirute, que fez pelo menos nove mortos e cerca de 60 feridos, segundo o último balanço.

Por seu lado, o exército israelita informou que o Hezbollah lançou cerca de vinte mísseis através da fronteira com o Líbano, embora a maioria tenha sido intercetada no ar, segundo informações do diário israelita “The Times of Israel”.

Antes do ataque a Beirute, o Hezbollah já tinha disparado mísseis contra Israel, elevando para cerca de 170 o número total de mísseis disparados pela milícia na quinta-feira.

O exército israelita prevê que os ataques do Hezbollah aumentem nas próximas horas após o bombardeamento israelita dos subúrbios do sul de Beirute.

Numa quarta barragem, o exército israelita informou que tinham sido disparados mais cerca de 20 foguetes e que, “pelo menos metade, foi abatida pelas defesas aéreas”.

Segundo os meios de comunicação israelitas, um deles caiu na autoestrada 90, no norte do país, sem causar feridos.

Horas antes, o exército tinha comunicado uma terceira barragem de mais 20 projéteis, precedida de múltiplos lançamentos de outros 70 e 60 foguetes desde a manhã, segundo a Rádio do Exército, elevando o total para 170 ‘rockets’ num dia de intensidade crescente ao longo da fronteira.

De acordo com um comunicado militar, muitos dos foguetes foram intercetados no ar ou caíram em espaços abertos, provocando alguns incêndios.

Em resultado do fogo cruzado entre Israel e o Hezbollah desde o início de outubro, paralelamente à guerra em Gaza, cerca de 60.000 israelitas continuam deslocados das comunidades próximas da fronteira.