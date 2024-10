As autoridades de Gaza, controladas pelo movimento islamita Hamas, contabilizaram mais de 40 mortes nas últimas horas em novos ataques israelitas que atingiram a Faixa de Gaza de norte a sul.

De acordo com a agência de notícias EFE, o ponto mais castigado continua a ser Jabalia, no norte do enclave, com ataques aéreos.

As incursões das tropas israelitas têm-se intensificado há mais de 10 dias.

Durante esta manhã, a ofensiva israelita nesta área deixou cerca de 17 mortos, incluindo mulheres e crianças, e vários feridos, segundo o Hamas.

O exército israelita garantiu hoje que no último dia “eliminou dezenas de terroristas” na zona de Jabalia.

Em comunicado, o exército de Israel anunciou que atacou cerca de 230 “alvos terroristas” na Faixa de Gaza e no Líbano.

As tropas israelitas atingiram “células terroristas, postos de mísseis antitanque e lançadores de mísseis superfície-superfície”, refere a nota.

“As tropas israelitas eliminaram dezenas de terroristas em combates corpo a corpo e em ataques das forças armadas e localizaram grandes quantidades de armas”, acrescenta.