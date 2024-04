Médio Oriente: “Acordo fácil” na UE para alargar sanções ao Irão - MNE

O ministro dos Negócios Estrangeiros qualificou hoje como de “acordo fácil” o alargamento das sanções ao Irão abrangendo os ‘drones’ e os mísseis iranianos, fechado pelos chefes da diplomacia da União Europeia.

“[Verificou-se] a extensão das sanções ao Irão, agora não apenas [a venda] para a Rússia, mas para toda a região do Médio Oriente, para os ‘proxys’ [grupos armados apoiados] do Irão no Médio Oriente, e essas sanções já não apenas relativas a ‘drones’ [aeronaves não tripuladas], mas também mísseis balísticos e a componentes”, disse Paulo Rangel.

“Portanto no fundo há aqui um alargamento do espetro de sanções relativamente ao Irão, no qual acho que houve um acordo, digamos, fácil”, acrescentou o chefe da diplomacia de Portugal, falando em declarações à imprensa portuguesa na sua estreia nas reuniões dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, no Luxemburgo.

Também falando em conferência de imprensa, o Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança anunciou: “Chegámos a um acordo político para alargar e expandir o regime existente em matéria de ‘drones’ de modo a abranger os mísseis e a sua potencial transferência para a Rússia”.

Nas declarações à imprensa portuguesa, Paulo Rangel destacou o debate na ocasião para “insistência muito grande em todos os esforços, sejam da União Europeia, sejam bilaterais, para junto de Israel e junto do Irão”, evitar que haja uma escala do conflito.

“De facto, há um consenso muito grande no sentido de tentar baixar a tensão mais possível, fazer todos os esforços, ao nível bilateral e ao nível da União Europeia para conseguir isso”, adiantou.