Israel: Números do conflito após se atingirem os 100 dias de guerra

A guerra entre Israel e o Hamas atingiu hoje os 100 dias e é, de longe, o conflito mais longo, sangrento e destrutivo entre os dois inimigos.

Os combates eclodiram em 07 de outubro, quando o Hamas levou a cabo um ataque mortífero e inesperado no sul de Israel, provocando cerca de 1.200 mortes, tendo o movimento islamita sequestrado cerca de 240 reféns.

Desde então, Israel tem bombardeado incessantemente a Faixa de Gaza com ataques aéreos e uma ofensiva terrestre que provocaram uma destruição sem precedentes, arrasando bairros inteiros.

A ofensiva deslocou a grande maioria dos palestinianos em Gaza, encerrou as operações em mais de metade dos hospitais da cidade e provocou uma fome generalizada, segundo os observadores da ONU.

As forças armadas israelitas afirmam que já reduziram as operações no norte, que foi duramente atingido. No sul, onde diz que os líderes do Hamas estão escondidos, o exército israelita continua a avançar com toda a força.

Entretanto, as milícias libanesas do Hezbollah e Israel têm-se envolvido em escaramuças transfronteiriças quase todos os dias desde 08 de outubro, um dia após os ataques do Hamas a Israel.

Segundo a agência noticiosa Associated Press (AP), o balanço da guerra entre Israel e o Hamas, com base em dados do Ministério da Saúde palestiniano e de funcionários israelitas, bem como de observadores internacionais e grupos de ajuda humanitária, sabendo-se da impossibilidade de confirmar inúmeros dados de forma independente, é o seguinte:

TOTAL DE MORTES

- Número de palestinianos mortos em Gaza: 23.843

- Número de pessoas mortas em Israel: mais de 1.200

- Número de palestinianos mortos na Cisjordânia: 347

CIVIS

- Civis mortos em Gaza: O número de civis mortos na guerra é desconhecido, estimando-se que as mulheres e os menores constituam dois terços dos mortos

- Número de civis mortos em Israel desde 07 de outubro: 790

- Pessoal da ONU morto em Gaza: 148

- Trabalhadores da saúde mortos em Gaza: pelo menos 337

- Jornalistas mortos em Gaza: 82

SOLDADOS/MILÍCIAS

- Número de soldados israelitas mortos a 07 de outubro: 314

- Número de milícias mortas por Israel: Mais de 8.000

- Número de soldados israelitas mortos na ofensiva terrestre em Gaza: 188

- Número de soldados israelitas mortos na frente norte: 9

- Número de soldados israelitas mortos por fogo amigo ou “acidentes” em Gaza e no norte: 29

DESTRUIÇÃO/SITUAÇÃO HUMANITÁRIA EM GAZA

- Percentagem de edifícios de Gaza provavelmente danificados/destruídos: 45-56%

- Hospitais em Gaza a funcionar parcialmente: 15/36

- Civis palestinianos que enfrentam “fome catastrófica e inanição”: 576.600 (26% da população)

- Percentagem de edifícios escolares danificados em Gaza: mais de 69%

- Mesquitas danificadas: 142

- Igrejas danificadas: 3

- Ambulâncias danificadas: 121

- Estudantes fora da escola: 625.000 (100% dos estudantes)

FERIDOS

- Palestinianos feridos em Gaza: 60.005

- Palestinianos feridos na Cisjordânia: mais de 4.000

- Total de feridos israelitas: 12.415

- Soldados israelitas feridos na ofensiva terrestre: 1.085

- Soldados israelitas feridos desde 07 de outubro: 2.496

DESALOJADOS

- Número de palestinianos deslocados em Gaza: 1,9 milhões (85% da população de Gaza)

- Número de israelitas deslocados das comunidades fronteiriças do norte e do sul: 249.263 (2,6% da população)

REFÉNS/PRISIONEIROS

- Reféns capturados pelo Hamas em 07 de outubro: cerca de 250

- Reféns libertados: 121

- Reféns capturados a 07 de outubro que permanecem na Faixa de Gaza: 132

- Reféns mortos ou que morreram no cativeiro do Hamas: 33

- Prisioneiros palestinianos libertados durante a pausa de uma semana nos combates: 240

MUNIÇÕES

- Número de foguetes lançados contra Israel: 14.000