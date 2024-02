O exército israelita afirmou hoje que combatentes do grupo islamita palestiniano Hamas utilizaram escritórios da agência de refugiados da ONU (UNRWA), no norte da Faixa de Gaza, para as suas operações e mostraram armas alegadamente encontradas no local.

“Diariamente e também durante a guerra, o Hamas utilizou esta oportunidade oferecida pela UNRWA para, a partir daqui, atacar as nossas forças e civis israelitas”, afirmou o comandante da 401.ª Brigada de Combate do exército israelita, coronel Benny Aharon, num vídeo que acompanha um comunicado militar.

Israel acusou vários funcionários da UNRWA de envolvimento nos ataques do Hamas de 07 de outubro, o que levou a ONU a ordenar uma investigação e levou 18 países - incluindo os EUA, o Japão, a Alemanha, a França e o Japão - a anunciar a suspensão das suas contribuições para a agência, que declarou que ficará sem fundos até ao final do mês.