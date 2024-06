Um incêndio alimentado por fortes ventos queimou milhares de hectares perto da cidade californiana de São Francisco, nos Estados Unidos, obrigando residentes a abandonarem as suas casas e ao encerramento de duas das principais autoestradas.

O Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia disse hoje que o incêndio deflagrou no sábado à tarde nas colinas relvadas geridas pelo Laboratório Nacional Lawrence Livermore, um dos principais centros de ciência e tecnologia de armas nucleares do país.

No entanto, as autoridades garantem que o centro de investigação não está sob ameaça imediata do incêndio, que ao final da tarde de hoje já tinha destruído cerca de 52 quilómetros quadrados, estando, entretanto, parcialmente controlado.

As autoridades ordenaram a alguns residentes que abandonassem a área, tendo criado centros de evacuação, avançou a agência de notícias Associated Press (AP).

“Os ventos fortes e a erva seca dificultaram a contenção por parte dos bombeiros”, afirmou o centro de operações numa publicação no Facebook citada pela AP.

A estrada Interstate 580, que liga a área da Baía de São Francisco ao condado de San Joaquin, no centro da Califórnia, foi parcialmente encerrada, assim como a SR 132, segundo o Departamento de Transportes da Califórnia.

Entretanto, os serviços de emergência do Condado de San Joaquin emitiram uma ordem de evacuação para as zonas a oeste do Aqueduto da Califórnia, tendo estabelecido um ponto de evacuação temporário, em Tracy.

A temperatura máxima prevista para hoje para Tracy era de 29 ºC, sem previsão de chuva, mas o Serviço Nacional de Meteorologia alertou que a situação tenderá a agravar-se, esperando-se “condições perigosamente quentes”, com máximas entre os 39,4º C e os 42,2º C, para o final da semana.