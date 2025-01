O grupo islamita Hamas informou hoje que 300.000 deslocados já entraram em território palestiniano no norte de Gaza, através da estrada Rashid, que atravessa o enclave de norte a sul.

“Mais de 300 mil deslocados regressaram hoje (...) às províncias (...) do norte” de Gaza, indica um breve comunicado do gabinete de imprensa do Governo do movimento islamista palestiniano, citado pela AFP.

Hoje, às 07:00 horas locais (05:00 em Lisboa), Israel abriu o acesso a pé pelo corredor Netzarim, a estrada que dividia Gaza em duas partes construída pelo exército israelita durante a guerra, para deixar entrar centenas de milhares de pessoas deslocadas no ano passado.

O norte do território, para onde estão a regressar, inclui a cidade de Gaza e as vilas de Yabalia, Beit Lahia e Beit Hanoun (a que é conhecida como a província do Norte), sendo um dos setores mais afetados pela ofensiva israelita, especialmente a última das três cidades, no extremo norte de Gaza.

Imagens divulgadas pela agência de notícias palestiniana Wafa hoje de manhã mostravam centenas de pessoas a caminhar com os seus pertences pela estrada Rashid, que atravessa o enclave de norte a sul, junto à costa.

O regresso dos palestinianos ao norte da Faixa de Gaza aconteceu depois do Qatar ter anunciado, no domingo, que foi alcançado um acordo para libertar um refém civil israelita, aliviando a primeira grande crise do cessar-fogo entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas.

O governo do Hamas avisou hoje que a população do norte precisa “imediata e urgentemente” de 135 mil tendas, dada a devastação na área, para onde se dirigem dezenas de milhares de pessoas deslocadas pela guerra.

“O povo palestiniano nas províncias de Gaza e do Norte (ambas na metade norte do enclave) precisa de 135.000 tendas e caravanas agora, imediatamente e com urgência, pois a percentagem de destruição levada a cabo pelo exército de ocupação israelita ultrapassa os 90%”, afirmaram as autoridades controladas pelo grupo islamita Hamas.

O apelo foi dirigido à comunidade e às organizações internacionais, à ONU e aos países árabes, tendo sido pedido que facilitem o acesso da população aos bens básicos.

Gaza tornou-se um território atravessado por 42 milhões de toneladas de escombros, de acordo com dados da agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA).

Além disso, restos de amianto e outros materiais tóxicos entre os escombros representam um risco para a saúde da população.

Israel declarou a 07 de outubro do ano passado uma guerra na Faixa de Gaza para “erradicar” o Hamas, horas depois de este ter realizado em território israelita um ataque de proporções sem precedentes, matando cerca de 1.200 pessoas, na maioria civis.

Desde 2007 no poder em Gaza e classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel, o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) fez também nesse dia 251 reféns, 97 dos quais continuam em cativeiro, 34 deles entretanto declarados mortos pelo Exército israelita.

Cerca de 90% dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza viram-se obrigados a deslocar-se, muitos deles várias vezes, ao longo de mais de um ano de guerra, encontrando-se em acampamentos apinhados ao longo da costa, praticamente sem acesso a bens de primeira necessidade, como água potável e cuidados de saúde.

O sobrepovoado e pobre enclave palestiniano está mergulhado numa grave crise humanitária, com mais de 1,1 milhões de pessoas numa “situação de fome catastrófica” que está a fazer “o mais elevado número de vítimas alguma vez registado” pela ONU em estudos sobre segurança alimentar no mundo.