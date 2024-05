O Exército israelita anunciou hoje que matou Hussien Fiad, alegado comandante do batalhão Beit Hanoun do grupo islamita palestiniano Hamas, num túnel em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza.

Em comunicado, o Exército israelita referiu que Hussien Fiad foi um dos responsáveis pelo “lançamento de um número significativo de mísseis antitanque disparados contra território israelita” desde o início da ofensiva em grande escala de Telavive no enclave palestiniano, em outubro passado.

“A eliminação de Fiad faz parte da atividade operacional subterrânea do nosso Exército para localizar túneis e eliminar os terroristas que operam dentro deles”, acrescentou o comunicado.

As tropas israelitas retomaram os seus ataques no norte do enclave em 12 de maio, sob a premissa de que o Hamas se tinha reagrupado novamente naquela área.

Desde então, a ofensiva tem como alvo o campo de refugiados de Jabalia e os dois principais hospitais no norte de Gaza: Al-Awda, ainda sob cerco, e Kamal Adwan, fora de serviço após os ataques israelitas.

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlado pelo Hamas, relatou hoje a morte de 91 pessoas na sequência dos ataques israelitas nas últimas 24 horas, elevando para 35.800 o número total de mortes, na maioria civis, na Faixa de Gaza desde o início da guerra.

O conflito em curso na Faixa de Gaza foi desencadeado pelo ataque do grupo islamita Hamas em solo israelita de 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.