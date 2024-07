A Empresa de Trump vende sapatilhas com imagem icónica após ataque. Trata-se de uma edição limitada, com 5.000 pares disponíveis, com o preço do par 299 dólares. Os ténis brancos estão a ser vendidos como “FIGHT FIGHT FIGHT High-Tops” e mostram a imagem de Trump com manchas de sangue e a erguer o punho no ar, após sofrer uma tentativa de assassínio. “Presta homenagem à sua determinação e bravura inabaláveis”, lê-se na descrição.

A empresa detida por Donald Trump está a vender as sapatilhas no seu site, informando que o envio estimado será em setembro ou outubro e 10 pares serão autografados aleatoriamente.