Dois condenados à morte foram executados nos Estados Unidos, o que eleva para 18 o número de execuções no país neste ano, das quais cinco em menos de uma semana.

Emmanuel Littlejohn, 52 anos, foi executado por injeção letal, na quinta-feira, em Oklahoma (centro sul) pelo homicídio de Kenneth Meers durante o assalto a uma loja de conveniência em 1992, apesar de ter sempre negado ser o autor do tiroteio fatal.

Alan Miller, condenado à morte no Alabama (sul) pelo homicídio em 1999 de três pessoas, Lee Holdbrooks, Scott Yancy e Terry Lee Jarvis, foi executado na penitenciária de Atmore por inalação de azoto, procedimento usado apenas pela segunda vez no mundo.

“Foi feita justiça pelo assassínio de Kenny Meers”, declarou o Procurador-Geral do Estado, Gentner Drummond, em comunicado, afirmando que a família da vítima tinha “esperado 32 longos anos”.

Emmanuel Littlejohn e o cúmplice no assalto Glenn Bethany acusaram-se mutuamente e ambos foram condenados por homicídio, mas Bethany foi condenado a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

Em agosto, a Comissão Estatal de Perdão recomendou a comutação da pena de Emmanuel Littlejohn, apesar da oposição de parte da família da vítima.

Esgotados os últimos recursos, o destino do condenado ficou inteiramente nas mãos do governador republicano de Oklahoma, Kevin Stitt, que exerceu o seu poder de perdão apenas uma vez.

Alan Miller, condenado à morte no Alabama pelo homicídio, em 1999, de três colegas, Lee Holdbrooks, Scott Yancy e Terry Lee Jarvis, foi executado na penitenciária de Atmore por inalação de azoto.

Este método de execução foi utilizado pela primeira vez no mundo também no Alabama, em janeiro, com Kenneth Smith, e foi denunciado pela ONU, que o comparou a uma forma de tortura.

Uma tentativa anterior de executar Alan Miller por injeção letal, em setembro de 2022, foi cancelada à última hora, devido a dificuldades na introdução das gotas intravenosas para injetar a solução letal dentro do tempo legalmente previsto.

A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados norte-americanos, enquanto seis, Arizona, Califórnia, Ohio, Oregon, Pensilvânia e Tennessee, observam uma moratória sobre as execuções por decisão do governador.