O inverno nas regiões do norte de Portugal pode ser bastante rigoroso, especialmente nas áreas montanhosas, onde a temperatura pode cair significativamente abaixo de zero. Nessas condições, proteger o motor do carro contra o resfriamento excessivo torna-se especialmente importante. Um dos elementos-chave nessa tarefa é a escolha correta e o uso do líquido de arrefecimento. Neste artigo, vamos abordar as principais dicas para proteger o motor no inverno, com especial atenção à escolha do anticongelante e seu uso.

O líquido de arrefecimento, também conhecido como anticongelante, desempenha duas funções principais: evitar o superaquecimento do motor no verão e protegê-lo contra o congelamento no inverno. No período frio, a escolha errada ou a quantidade insuficiente de anticongelante pode levar ao congelamento do líquido no sistema de arrefecimento, o que pode causar sérios danos ao motor.

De acordo com pesquisas realizadas pelo Instituto de Engenharia Automóvel da Universidade de Lisboa, mais de 30% das falhas nos motores durante o inverno nas regiões do norte de Portugal estão relacionadas ao uso de líquido de arrefecimento inadequado. Esses dados destacam a importância da escolha correta do anticongelante e da sua substituição oportuna.

A escolha do líquido de arrefecimento correto depende de vários fatores, como as condições climáticas, a idade e o tipo de veículo, bem como as recomendações do fabricante. Para o período de inverno nas regiões do norte de Portugal, é importante escolher um anticongelante com um ponto de congelamento baixo. Normalmente, os fabricantes indicam a faixa de temperaturas em que o líquido mantém suas propriedades.

Recomenda-se o uso de anticongelante com ponto de congelamento não superior a -25°C. Isso garantirá uma proteção confiável mesmo nas condições mais frias. Além disso, é importante observar a composição do líquido. A melhor opção é o anticongelante à base de etilenoglicol com aditivos que protejam contra corrosão e formação de incrustações. Por exemplo, o anticongelante BMW é amplamente reconhecido por sua eficácia e compatibilidade com diversos modelos de veículos.

A substituição oportuna do anticongelante é fundamental para o funcionamento prolongado e sem falhas do motor. O intervalo normal de substituição varia de dois a cinco anos, dependendo do tipo de líquido e das condições de uso do veículo. No entanto, nas regiões do norte, onde as variações de temperatura são mais significativas, pode ser necessário verificar e substituir com mais frequência.

Sinais de que o líquido de arrefecimento precisa ser substituído:

Antes de adicionar um novo líquido de arrefecimento, é necessário remover completamente o antigo. Para isso, deve-se drenar o líquido pelo orifício de drenagem no radiador e lavar o sistema com uma solução especial. Isso evitará a mistura do líquido antigo com o novo, o que pode reduzir a eficácia do anticongelante.

É importante seguir as proporções ao misturar o concentrado de anticongelante com a água. Para as condições de inverno nas regiões do norte de Portugal, recomenda-se uma proporção de 50:50, o que garantirá uma proteção confiável até -25°C. Para quem utiliza produtos específicos como o anticongelante BMW, é essencial seguir as recomendações do fabricante para garantir a máxima eficiência e proteção do motor.

Além disso, não se esqueça de verificar o Termóstato do motor. Este componente é fundamental para regular a temperatura do motor, garantindo que ele opere na faixa ideal de temperatura. Um termóstato com defeito pode impedir o motor de atingir a temperatura correta de operação, o que pode resultar em superaquecimento ou falha no aquecimento adequado do líquido de arrefecimento durante o inverno.

A tabela abaixo apresenta as estatísticas das causas mais comuns de falhas nos motores nas regiões do norte de Portugal durante o inverno: