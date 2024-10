Dois adultos e três crianças da mesma família morreram baleados na segunda-feira numa casa nos arredores de Seattle, no estado de Washington, noroeste dos EUA, tendo um adolescente sido detido por suspeita de ser o alegado autor.

De acordo com o gabinete do xerife do Condado de King, um adolescente também teve de ser hospitalizado devido ao tiroteio ocorrido na noite de segunda-feira na sua casa, localizada na cidade de Fall City.

As autoridades não adiantaram as circunstâncias em que os tiros foram disparados, nem quaisquer pormenores do menor detido, que será presente à justiça nas próximas horas, nem referiram se existia alguma relação familiar entre o adolescente e as vítimas.

O detido pode enfrentar acusações de homicídio de primeiro ou segundo grau, disse o xerife Mike Mellis, que numa conferência de imprensa disse que quando os agentes chegaram à casa após uma chamada a relatar um tiroteio encontraram o “caos”.

“Não houve confronto significativo com o suspeito que foi levado sob custódia”, disse Mellis.