Cargueiro apresado no Estreito de Ormuz está registado na Madeira

O navio de carga MSC Aries apresado, hoje, pelo Irão nas proximidades do Estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico, está registado na Madeira.

Isso mesmo confirmou o Governo nacional, num comunicado emitido esta tarde, no qual mais assegurou que as autoridades portuguesas já estão a acompanhar a situação, sob coordenação direta do gabinete do Primeiro-Ministro, envolvendo os Ministérios dos Negócios Estrangeiros, Presidência, Defesa Nacional e Economia, que estão em contacto com as entidades iranianas.

Todavia, a empresa proprietária deste cargueiro é a Zodiac Maritime Limited, com sede em Londres.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português mais informou que “não há registo de cidadãos portugueses a bordo, seja tripulação ou comando”.