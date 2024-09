Oito dias antes do início do ano letivo no Irão, o corpo de Bombeiros de Teerão alertou que uma em cada duas escolas na capital iraniana não é segura porque carece de sistemas de alerta e extinção de incêndios.

“Mais de 50% das escolas de Teerão não são seguras e o Ministério da Educação não fez nada”, alertou o diretor-geral dos bombeiros e dos serviços de segurança de Teerão, Qodratolá Mohamadi, segundo a agência de notícias iraniana FARS.

O responsável adiantou ainda que os bombeiros verifcaram que as escolas, no que concerne à segurança contra incêndios, “não estão aptas”.

“Desde o ano passado não recebemos um único caso de uma escola que tenha tomado medidas de segurança”, acrescentou.

A questão da segurança das escolas de Teerão está, desde o ano passado, na agenda dos bombeiros e da Organização de Gestão de Crises de Teerão, tendo mesmo sido assinado um memorando de entendimento com o Ministério da Educação.

“Metade das 2.800 escolas de Teerão foram avaliadas estruturalmente pela Organização de Gestão de Crises”, e “até março do próximo ano todas as escolas serão avaliadas”, adiantou o chefe da Organização de Gestão de Crises de Teerão, Ali Nasiri.

Os especialistas consideram que os sistemas de alarme e extinção de incêndios deveriam ser instalados em todas as escolas para preservar a segurança dos alunos.

A insegurança nas escolas não se limita apenas à capital iraniana, mas também a outras cidades do país.

Em março passado, um incêndio numa das salas de aula da escola feminina Shahed, na cidade de Urmia, deixou 18 estudantes feridas.

Nas últimas semanas dois dormitórios femininos foram incendiados em Teerão, sem relatos de vítimas.

Dormitórios, repartições e instituições governamentais, centros comerciais no Grande Bazar de Teerão e alguns hospitais, construídos há décadas, estão entre os edifícios inseguros do país.