Um homem barricado num apartamento acabou por morrer no local após ter disparado e ferido sete polícias no estado norte-americano do Texas, anunciaram hoje as autoridades locais.

A polícia deslocou-se ao local depois de ter sido alertada para o facto de estar em curso um suicídio, na quarta-feira à noite, num apartamento em San Antonio, disse o chefe da polícia da cidade, William McManus.

O homem, que foi encontrado morto após o ataque, tinha-se “barricado no apartamento durante várias horas”, disse.

“O primeiro agente da polícia que chegou foi baleado e ferido, e os outros seis também ficaram feridos”, acrescentou o chefe da polícia num vídeo publicado no Facebook.

“Após o incidente, o suspeito foi encontrado morto”, disse o oficial, acrescentando que, nesta fase, não sabia se ele se tinha suicidado ou se os agentes o tinham matado.

Pelo menos quatro agentes foram hospitalizados, mas o seu estado é estável.

O chefe da polícia não adiantou mais informações sobre os restantes polícias baleados.

Os tiroteios são assustadoramente comuns nos Estados Unidos, onde há mais armas do que pessoas.

Desde 01 de janeiro, ocorreram no país pelo menos 16 tiroteios em que mais de quatro pessoas morreram ou ficaram feridas, segundo a ONG Gun Violence Archive.