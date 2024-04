Homens armados mataram no domingo um líder comunitário, Robinson Franco, no município de Segovia, no noroeste da Colômbia, o terceiro homicídio de um defensor dos direitos humanos em apenas quatro dias.

Robinson Franco foi morto com uma arma de fogo por desconhecidos nas primeiras horas da manhã e o corpo foi abandonado, de acordo com informações do Instituto de Desenvolvimento e de Estudos para a Paz.

O homicídio segue-se aos de Jhon Gil, vereador de Jamundí (Valle del Cauca), um município no sudoeste do país, no sábado, e do líder juvenil Yarlinton Robledo Rentería, morto em Quibdó, capital de Chocó (noroeste), na quinta-feira.

Jhon Gil, que pertencia ao partido indígena Mais e foi eleito nas eleições de outubro, foi assassinado por homens armados quando se encontrava num restaurante.

Robledo, um conhecido líder juvenil e membro da Associação de Jovens Deslocados, foi morto num estabelecimento público em Quibdó, numa ação em que outro jovem também foi assassinado.

Só este ano, segundo o Observatório da Violência da Indepaz, já foram assassinados 57 líderes sociais ou defensores de direitos humanos.