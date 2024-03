Acidente de autocarro causa 14 mortos e 37 feridos no norte da China

O embate de um autocarro contra a parede de um túnel numa autoestrada no norte da China causou 14 mortos e 37 feridos, avançou hoje a imprensa estatal chinesa.

O acidente aconteceu às 14:37 de terça-feira (06:37 em Lisboa), perto da aldeia de Xijiaokou, no condado de Xiangning, disseram as autoridades da província de Shanxi, citadas pela estação de televisão CCTV.

O autocarro, que transportava 51 pessoas, embateu contra a parede do túnel, obrigando as equipas de resgate a desencarcerar muitos dos passageiros, que ficaram presos no interior.

Os feridos foram transportados para um hospital para receberem tratamento médico.

A agência de notícias Xinhua indicou que foi aberta uma investigação para determinar as causas do acidente.

O trânsito já foi restabelecido no túnel da autoestrada que liga a capital da província da Mongólia Interior, Hohhot, ao porto de Beihai, no sudoeste do país, referiu a Xinhua.

A China regista cerca de 60.000 mortes por ano em acidentes na estrada, segundo dados citados pela imprensa local.

Em fevereiro, 16 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas numa colisão em cadeia na província de Hunan, no centro da China.

No mês anterior, 19 pessoas morreram e 20 ficaram feridas na província de Jiangxi, no oeste do país, depois de um camião colidir com um cortejo fúnebre.