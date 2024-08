Foi uma manhã de festa madeirense na sua forma mais tradicional, sendo que todos os caminhos vão dar, ao longo deste domingo, ao Montado da Esperança, situado no topo norte da freguesia de São Roque.

O evento começou na passada sexta-feira e promete muita animação até durante a tarde de hoje. O recinto está vestido a preceito e, nesse âmbito, a festa organizada pela Casa do Povo de São Roque, em parceria com a Junta de Freguesia de São Roque, dispõe de várias barraquinhas de comes e bebes e de um programa que se inicia logo pela manhã.

Por esta altura, acontece a missa campal com o reverendo José Luís Rodrigues. A animação continua, havendo mais dois concertos previstos para o dia de hoje, de Paulo Costa (15h00) e de Tony Jardim (16h30). De realçar que há transporte gratuito para o recinto a partir na Praceta do Encontro.