Cortejo do ‘Enterro do Osso’ com cerca de 800 foliões na Camacha. Veja as imagens

O desfile do ‘Enterro do Osso’, que marca também o finalizar das celebrações de Carnaval, percorreu as principais artérias da vila da Camacha, terminando no Largo da Achada, onde a música, animação e disfarces originais tomaram conta deste final de tarde.

Esta edição contou com a participação de diversos grupos socioculturais da freguesia e trupes convidadas, entre as quais as associações Geringonça, Fitness Team, Malta do Furor e Nuvem D’Afectos, a Casa do Povo Água de Pena, o Grupo de Animação Sempre Jovem – CMCL + CACI de Câmara de Lobos.