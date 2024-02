Sindicato da Proteção Civil convoca greve de bombeiros na Madeira para o dia 15 de março

O Sindicato Nacional da Proteção Civil convocou uma greve de bombeiros para o mesmo dia em que há uma concentração junto ao Parlamento madeirense, a partir das 15 horas.

A informação foi avançada à JM FM por Costa Velho, coordenador daquela estrutura sindical. Em causa, está “ o recuo do Governo Regional em relação ao novo estatuto remuneratório dos bombeiros madeirenses, que deveria entrar em vigor este ano”.

”Vamos fazer fazer uma greve de 24 horas que esperamos tenha uma grande mobilização porque as questões que estão no fundamento dessa greve são, de facto, muito importantes”, adiantou aquele responsável, apontando que a reação do Executivo madeirense, de “suspender, ao longo dos meses, o novo estatuto remuneratório” não agrada.

“Já fui à Madeira várias vezes para participar em reuniões sobre esse documento, já pedi explicações e não obtive resposta. Não quererem saber e continuarem a tratar os bombeiros da forma como tratam, não tivemos outra hipótese que não a de convocar uma greve de um dia, o que não significa que não voltemos à greve nos meses seguintes”, adita o coordenador do Sindicato Nacional da Proteção Civil.

Costa Velho exorta todas as forças políticas da Madeira a estarem presentes, assim como a CGTP e a UGT. “Isto em nome da justiça que é preciso ter com estas mulheres e homens que lutam por melhores salários, uma carreira profissional e, acima de tudo, por respeito”, conclui.

O Governo Regional, recorde-se, justifica a não implementação do Estatuto Remuneratório com o facto de o Orçamento deste ano não ter sido aprovado na Assembleia Legislativa da Madeira, na sequência da crise política que instalou. O Sindicato, contudo, não aceita o argumento.